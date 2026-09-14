Diocesi Caltanissetta, “Dov’è tuo fratello?”: dal 16 settembre al via la “Tre tende… la Parola e la Teologia”

Con l’annuale Assemblea diocesana, nella quale S.E. Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, ha convocato tutti i vari soggetti della Diocesi, Sacerdoti, Diaconi, Religiosi, Aggregazioni laicali, Giovani, Famiglie, Istituti secolari, comincia il nuovo anno pastorale della Diocesi di Caltanissetta.

Nel corso della Tre tende la Parola e la Teologia, il Vescovo, seguendo gli Orientamenti pastorali 2021-2029, ha proposto di affrontare l’argomento dello “spirito di fraternità”. II tema della tre sere che si svolgerà nella chiesa parrocchiale San Luca in Caltanissetta dal 16 al 18 settembre alle 19,00, ha infatti per titolo Dov ‘è tuo fratello? Cattolicità della Chiesa e universale fraternità.

Verranno tenute quattro relazioni. La prima sera p. Luciano Calabrese, Arciprete parroco di Campofranco e Direttore dell’Ufficio liturgico Diocesano, parlerà dell’ Eucarestia fonte di fraternità e il dono della pace; il Vicario Generale, Mons. Onofrio Castelli, affronterà il tema Credo la Comunione dei Santi.

La seconda serata vede la presentazione della Lettera pastorale del Vescovo, tenuta dalla Dott.ssa Gabriella Tomai, Presidente del Tribunale dei Minori di Bologna. La Lettera pastorale dà il titolo alla Tre tende e affronta dettagliatamente il generale tema della fraternità con le relative indicazioni pastorali e gli interrogativi per la riflessione e il confronto, sui quali le comunità parrocchiali

lavoreranno durante l’anno declinando le proprie particolari attività.

Nell ‘ultima serata il Vescovo presenterà il libro di Genesi, dal quale si trae l’icona di quest’anno che

è quella di Giuseppe e i suoi fratelli.

II Vescovo tiene molto a questo appuntamento, durante il quale tutte le realtà della Diocesi si

incontrano ‘ ‘in plenaria” riflettendo insieme, per una nuova ripartenza nel nuovo anno pastorale.