Delia. Le congratulazioni del sindaco per i riconoscimenti ottenuti dalla scrittrice e poetessa Lina Riccobene

DELIA. Il sindaco Gianfilippo Bancheri, a nome suo e di tutta l’Amministrazione Comunale, s’è congratulato con la dott.ssa Lina Riccobene, scrittrice e poetessa originaria di Delia, per gli importanti riconoscimenti ricevuti nelle scorse settimane. La sua raccolta poetica “Vicinu a un cufilaru”, scritta in lingua siciliana, è stata premiata alla XXVI edizione del Premio Nazionale “La Gorgone d’Oro” a Gela.

A questo prestigioso riconoscimento si è aggiunto, nei giorni scorsi, il 1° Premio Internazionale nella Sezione C – Poesia Edita in lingua siciliana della 51ª edizione del Premio Internazionale “Città di Marineo”, consegnato durante la cerimonia conclusiva dello scorso 6 settembre. “Questi – ha sottolineato il sindaco – sono riconoscimenti che assumono un valore particolare perché premiano non soltanto il talento poetico della dottoressa Riccobene, ma anche la sua capacità di custodire e tramandare la memoria, la lingua, le tradizioni e l’identità della nostra comunità.

Forte di una lunga esperienza di vita e profondamente legata alle proprie radici, Lina conserva e restituisce, attraverso le sue poesie, parole, sentimenti, immagini e ricordi di un mondo che appartiene alla nostra storia. Siamo particolarmente orgogliosi che una nostra concittadina abbia saputo portare il nome di Delia così in alto, ricevendo l’apprezzamento di giurie autorevoli e di importanti manifestazioni culturali siciliane. Alla Dottoressa Lina Riccobene rivolgo le più vive congratulazioni per questi meritatissimi successi, con l’augurio che possa continuare a essere, attraverso la sua poesia, una preziosa custode della nostra memoria e delle nostre tradizioni”. (Foto Virgilio Ferrara)