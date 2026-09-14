Sicilia. Beni confiscati, Regione pubblica avviso per contributi ai Consorzi di Comuni. Ingala: «Gesto concreto contro la mafia»

Contributi per il funzionamento dei Consorzi di Comuni che in Sicilia si occupano esclusivamente della gestione e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Lo prevede un un avviso pubblicato dall’assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica che ha una dotazione finanziaria di 150 mila euro. L’obiettivo è anche impedire l’interruzione delle attività di queste strutture.

«La lotta alle mafie – afferma l’assessore Elisa Ingala – deve essere fatta ogni giorno, con gesti concreti come il sostegno alle strutture che si occupano di restituire i beni alla collettività. Per questo ritengo questo avviso di grande importanza e segno dell’attenzione del governo Schifani verso queste realtà».

Le istanze per l’ammissione ai contributi relativi all’esercizio finanziario 2026 dovranno pervenire all’assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4 “Trasferimenti agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni” entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La presentazione dovrà avvenire esclusivamente via Pec all’indirizzo dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia. Il contributo è volto a coprire le spese di funzionamento risultanti dal bilancio preventivo 2026 e non potrà essere superiore al 90% di queste.

L’avviso è disponibile a questo link.