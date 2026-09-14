Si chiama “L’inferno dei pitbull”, l’operazione eseguita dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri a Gela (Caltanissetta) contro i combattimenti clandestini di animali. Questa mattina si terrà alle 11 una conferenza stampa alla presenza del Procuratore della Repubblica di Gela, Salvatore Vella. Nel corso della conferenza il Procuratore illustrerà agli organi di informazione i dettagli dell’operazione di polizia giudiziaria. (Adnkronos)
Combattimenti clandestini di animali, a Gela l’operazione “L’inferno dei pitbull”
Lun, 14/09/2026 - 08:19
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