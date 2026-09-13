Santa Caterina. Aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica: istanze entro il 23 settembre

SANTA CATERINA. Il Comune di Santa Caterina Villarmosa informa che sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria a tempo pieno. L’iscrizione è obbligatoria per tutti, anche per chi ha già usufruito del servizio lo scorso anno. Entro il 23 settembre 2026.

Come presentare la domanda:

– PEC: amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it

– E-mail: pubblicaistruzioneservizisociali@comune.santacaterinavillarmosa.cl.it

– A mano presso l’Ufficio Protocollo. Per diete speciali per intolleranze, disabilità o motivi religiosi è possibile allegare la documentazione prevista.