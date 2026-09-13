Auto contro un muro nel Catanese, perde la vita un giovane di 22 anni

Incidente stradale mortale la notte appena trascorsa in via Croce del Vicario, a Caltagirone. A perdere la vita e’ stato un giovane di 22 anni che, per cause in corso di accertamento, si e’ schiantato con l’auto contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia del commissariato. Dopo l’impatto, violentissimo, la vettura ha attraversato la carreggiata, terminando la sua corsa sul lato opposto. A dare l’allarme alcuni residenti, svegliati dal forte rumore. Il corpo e’ a disposizione dell’autorita’ giudiziaria per gli accertamenti medico legali.(AGI)