Anas, ad Agrigento al via “On the road”: giovani e istituzioni insieme per la sicurezza stradale





Il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, ingegnere Nicola Montesano, ha partecipato nel pomeriggio di lunedì 28 settembre, nell’Aula consiliare “Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, all’incontro di avvio istituzionale del progetto “On the Road – edizione 2026”, dedicato alla promozione della sicurezza stradale, della legalità e della cittadinanza responsabile tra i giovani.

L’iniziativa, coordinata sul piano istituzionale dalla Prefettura di Agrigento e sul piano operativo dall’associazione Ragazzi On the Road APS, coinvolge enti, forze dell’ordine e realtà del soccorso in un percorso educativo basato sull’esperienza diretta e sull’affiancamento agli operatori.

Anas ha aderito al protocollo d’intesa condividendone gli obiettivi di prevenzione e sensibilizzazione, con l’intento di avvicinare le nuove generazioni al lavoro quotidiano di chi si occupa della sicurezza della circolazione e della gestione della rete stradale.

«Dietro ogni intervento sulla strada ci sono persone che lavorano per proteggere la vita degli altri – ha dichiarato Nicola Montesano, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia –. Con “On the Road” vogliamo far conoscere ai giovani questo impegno, coinvolgendoli in un’esperienza concreta accanto al nostro personale. Dal monitoraggio della rete alle attività in cantiere, potranno comprendere perché ogni procedura e ogni comportamento responsabile fanno la differenza. La sicurezza stradale si costruisce insieme, attraverso la collaborazione tra istituzioni e la consapevolezza di ciascuno: aiutare le nuove generazioni a riconoscere il valore delle proprie scelte significa contribuire a salvare vite».

Nell’ambito del programma, mercoledì 30 settembre sei ragazzi saranno coinvolti nelle attività della sede Anas di Agrigento, attraverso un percorso che alternerà momenti formativi ed esercitazioni pratiche.

Dopo l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, le attività si svolgeranno in spazi appositamente organizzati, con percorsi di accesso e uscita dalla sede e un’area delimitata riservata alla simulazione operativa.

Un collegamento video con la Sala Operativa Territoriale, accompagnato da presentazioni e contributi audiovisivi, consentirà ai ragazzi di conoscere le modalità di monitoraggio della rete e di gestione delle attività ordinarie, programmate e di emergenza. Il coinvolgimento attivo comprenderà anche l’ascolto in affiancamento agli operatori attraverso un sistema a doppia cuffia.

Con il supporto della squadra di esercizio, i partecipanti assisteranno e prenderanno parte a una simulazione di allestimento di un cantiere stradale per un intervento di emergenza, approfondendo la funzione della segnaletica e le procedure necessarie a proteggere gli utenti e il personale impegnato sulla strada.

Il programma prevede inoltre, con il coinvolgimento dell’Ufficio di Direzione Lavori, una visita al cantiere di manutenzione programmata del viadotto Maddalusa, per osservare da vicino le lavorazioni e l’organizzazione delle attività.

Un’occasione per comprendere da vicino il valore della prevenzione e le competenze necessarie a tutelare chi percorre le strade e chi vi lavora.

La partecipazione al progetto conferma l’impegno di Anas nella diffusione di comportamenti consapevoli e nella collaborazione con le istituzioni del territorio, affinché la sicurezza stradale diventi un patrimonio condiviso, a partire dai più giovani.