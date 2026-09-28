Porto Rifugio di Gela, Leonardo Burgio (Lega): “Un passo importante per la Città; apprezzamento per il lavoro di Tardino”

Il parere favorevole espresso nei giorni scorsi dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria sul progetto di dragaggio del Porto Rifugio di Gela rappresenta un passaggio importante per la città.

La Lega provinciale di Caltanissetta esprime soddisfazione per l’avanzamento di un iter che riguarda un’opera attesa da anni e che prevede un investimento complessivo di circa 6,5 milioni di euro. “Accogliamo con grande soddisfazione questo importante passo avanti – dichiara il commissario provinciale della Lega, Leonardo Burgio –. Voglio rivolgere un particolare apprezzamento al presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, per il lavoro svolto e per l’attenzione che ha dimostrato nei confronti di una questione fondamentale per Gela”.

La vicenda del Porto Rifugio è stata da tempo portata all’attenzione della Lega anche dalla consigliera comunale Di Benedetto, che ha rappresentato con continuità la necessità di intervenire su un’infrastruttura che, a causa dell’insabbiamento, da anni vive una situazione di forte difficoltà.

“Come Lega abbiamo raccolto e rappresentato questa esigenza della nostra consigliera e della città – prosegue Burgio –. Abbiamo mantenuto alta l’attenzione sulla necessità di dare risposte concrete a Gela. Oggi registriamo con soddisfazione un passaggio che va nella direzione giusta”. Burgio sottolinea anche il rapporto con il presidente Tardino: “Con Annalisa c’è un rapporto di amicizia, oltre che una comune appartenenza politica e una collaborazione che considero importante. Proprio per questo guardiamo con soddisfazione ai risultati che riguardano il nostro territorio e continueremo a confrontarci con lei sulle esigenze della provincia e, in particolare, di Gela”.

Il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo arriva dopo un iter particolarmente complesso, anche per la presenza del Sito di interesse nazionale, e consente ora di proseguire verso l’approvazione del progetto da parte del Ministero dell’Ambiente. Domani, inoltre, è previsto l’incontro tra il presidente Tardino e il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano.

“L’incontro di domani sarà un altro momento importante di confronto – conclude Burgio –. Ci auguriamo che si possa proseguire con lo stesso spirito costruttivo e che tutti i soggetti istituzionali possano lavorare affinché questo importante progetto arrivi alla sua realizzazione. Noi continueremo a rimanere sul pezzo, perché Gela non può più aspettare”.

Per la Lega provinciale di Caltanissetta, quello raggiunto sul Porto Rifugio è dunque un risultato da valorizzare, ma soprattutto un passaggio da cui ripartire, continuando a seguire l’iter fino alla concreta realizzazione dei lavori. Gela ha bisogno di risposte e la Lega continuerà a rappresentarne le istanze, con attenzione, presenza e determinazione.