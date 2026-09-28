Presentata l’APP del Comune di Caltanissetta: servizi e informazioni con pochi click

Dal primo ottobre sarà possibile scaricare sul proprio cellulare, l’APP del Comune di Caltanissetta.

Lo strumento, pensato per essere facilmente accessibile a tutti, diventa un importante punto di riferimento per tutte le informazioni utili a chi vive o semplicemente si trova a trascorrere del tempo a Caltanissetta per motivi di lavoro o turistici.

“Abbiamo voluto offrire alla città uno strumento centralizzato, intuitivo e sempre accessibile, in grado di rispondere alle esigenze di cittadini, turisti e visitatori, offrendo informazioni aggiornate e servizi fruibili in modo semplice e immediato – ha spiegato l’assessore alla transizione digitale Vincenzo Lo Muto -. Ringrazio funzionario del Comune di Caltanissetta Giuseppe Arcarese per aver curato tutte le fasi della progettazione e dell’implementazione necessarie a trasformare questo strumento digitale in un’opportunità per tutti”.

“Questa App può diventare un importante strumento per avvicinare i cittadini di tutte le età alla Pubblica Amministrazione” ha sottolineato il Dirigente del Comune di Caltanissetta Raffaele Campanella.

L’app del Comune di Caltanissetta, sviluppata da cmsLABS, si configura come un ecosistema digitale integrato, progettato per facilitare l’accesso ai servizi, valorizzare il territorio e rafforzare il rapporto tra Amministrazione e cittadini.

In questa prospettiva, l’app non si limita a una funzione informativa, ma si posiziona come piattaforma dinamica di comunicazione e promozione territoriale. Da un lato, consente di accedere ai servizi digitali del Comune in maniera rapida ed efficace; dall’altro, valorizza il tessuto urbano e commerciale, promuovendo punti di interesse, attività locali e strutture ricettive.

“L’App del Comune di Caltanissetta è stata arricchita con Nissa, un assistente virtale integrato in tempo reale con i servzi dell’ente – ha spiegato il direttore generale di cmsLABS Guglielmo Buccheri che ha curato la progettazione e lo sviluppo dell’app insieme ai responsabili Marialetizia Midolo, Marco Buccheri e Davide Buccheri -. Grazie alla tecnologia Funcition Calling a temperatura zero l’app potrà essere interrogata e restituirà, con accuratezza, i dati di meteo, eventi, notizie e tanto altro ancora”.

COME SCARICARE L’APPLICAZIONE

Da Playstore o AppStore cercando “NISSA”

COME FUNZIONA L’APP

L’architettura funzionale è stata progettata dal team cmsLABS in sinergia con l’ufficio CED del Comune di Caltanissetta per garantire una fruizione fluida e completa: l’utente può consultare notizie, eventi e aggiornamenti istituzionali, accedere a numeri utili e servizi di emergenza, nonché collegarsi direttamente ai canali ufficiali del Comune, inclusi sito istituzionale e profili social. Un ruolo centrale è inoltre ricoperto dal sistema di notifiche push, che consente una comunicazione tempestiva e mirata su eventi, servizi e avvisi.

A completamento dell’esperienza, l’integrazione di strumenti di intelligenza artificiale consente di semplificare ulteriormente l’interazione, guidando l’utente nell’accesso alle informazioni e ai servizi e rendendo l’esperienza complessiva più efficiente, personalizzata e accessibile.

L’assistente virtuale dell’app, denominato “Nissa”, è stato progettato come elemento distintivo sia dal punto di vista funzionale che identitario. La sua rappresentazione visiva richiama una figura di donna cavaliere in stile medievale, con una palette cromatica coerente con i colori istituzionali di Caltanissetta, rafforzando il legame con il territorio e contribuendo alla riconoscibilità del servizio.