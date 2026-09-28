Caltanissetta. La preghiera del Poliziotto di Niscemi a San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato

CALTANISSETTA. Singolare iniziativa in occasione del 29 Settembre – Festa di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato con la PREGHIERA DEL POLIZIOTTO DI NISCEMI A SAN MICHELE.

La Segreteria Provinciale FSP Polizia di Caltanissetta, in occasione della festa del Santo Patrono, affida alla stampa e all’opinione pubblica questa preghiera laica e sindacale.

San Michele Arcangelo,

Tu che sei il nostro Patrono,

Tu che sei raffigurato con la spada, a difesa dei deboli e a guardia dei giusti,

oggi non preghiamo per noi, ma Ti chiediamo di guardare giù e dedicarti a Niscemi.

Proteggi Tu i colleghi del Commissariato di Niscemi,

C’è a chi la frana ha portato via la casa e rubato la serenità familiare.

Proteggili Tu, San Michele,

perché loro indossano con dignità e onore la loro uniforme, che hanno tenuto addosso anche quando sono rimasti senza un tetto.

Sono stanchi, eppure ogni mattina onorano il loro servizio,

garantendo sicurezza e riuscendo a trovare la forza per ogni attività necessaria, a tutela della delle persone.

San Michele, fa che la nostra Amministrazione non si dimentichi di loro, trovando risorse e le giuste soluzioni.

Affidiamo anche a Te, con fede, ciò che da mesi chiediamo ai nostri vertici:

Attenzionali. Proteggili. Fai in modo non si sentano soli

Non far cadere nel dimenticatoio la drammatica situazione di Niscemi.

San Michele, proteggi chi protegge.

Così sia.

La Segreteria Provinciale

FSP POLIZIA DI STATO – CALTANISSETTA