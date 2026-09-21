San Cataldo. Fiera del Santo Patrono: conclusi con successo i lavori preparatori

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno. Si sono conclusi ufficialmente i lavori organizzativi per la Fiera del Santo Patrono, un traguardo raggiunto grazie a un metodo di lavoro ormai consolidato.

Il sindaco Gioacchino Comparato, l’assessore alla cultura Marianna Guttilla e l’assessore alle attività produttive Michele Giarratano hanno sottolineato che, da 5 anni l’Amministrazione Comunale lavora in totale sinergia con le associazioni datoriali e i sindacati di categoria (settori commerciale, alimentare e spettacoli viaggianti). Un dialogo costante e propositivo che continua a portare grandi risultati: dalla gestione della logistica e della pianificazione, al rispetto delle tempistiche fino all’efficienza degli atti amministrativi.

Il programma di quest’anno prevede:

Dal 9 al 13 Ottobre: Apertura ufficiale della Fiera

Sabato 10 Ottobre: Tradizionale inaugurazione di rito… con una sorpresa

Per consultare la documentazione e il bando ufficiale della Fiera 2026, visita il link: https://comune.san-cataldo.cl.it/…/pubblicazione-bando. Un ringraziamento speciale alla task force presieduta dal Comandante Umberto Ilardo per la dedizione e l’impeccabile coordinamento sul campo.