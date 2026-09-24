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Russia, El Mundo “Per Cia possibili attacchi droni in Spagna, Francia e Italia”

Redazione

Russia, El Mundo “Per Cia possibili attacchi droni in Spagna, Francia e Italia”

Gio, 24/09/2026 - 11:01

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ROMA (ITALPRESS) – Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la Cia ha avvertito i governi europei che la Russia sta preparando possibili attacchi con droni contro paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia e Italia. Il piano prevede di nascondere droni Gerbera (con un’autonomia di 600 km) all’interno di container a bordo di navi mercantili e di lanciarli dalle acque internazionali. Questi droni, di dimensioni relativamente ridotte, potrebbero raggiungere obiettivi situati a centinaia di chilometri nell’entroterra. Fonti europee competenti in materia di sicurezza ritengono che tali attacchi abbiano lo scopo di minare il sostegno all’Ucraina, creare divisioni all’interno della Nato e diffondere l’ansia tra la popolazione senza innescare uno scontro militare su vasta scala.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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