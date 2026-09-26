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Roma, violento incendio in un palazzo: salvate tre persone, non si trova inquilino

AdnKronos

Roma, violento incendio in un palazzo: salvate tre persone, non si trova inquilino

Sab, 26/09/2026 - 10:32

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(Adnkronos) – Paura a Roma per un violento incendio scoppiato oggi in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo che si affaccia su viale Palmiro Togliatti. Tre le persone tratte in salvo da polizia e vigili del fuoco intervenuti in via Efisio Orano. Si tratta di due anziani invalidi e una donna che abita al terzo piano.  Verifiche in corso sulla presenza di persone all'interno dell'appartamento in cui sono divampate le fiamme, dove vive un uomo che al momento risulta irreperibile. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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