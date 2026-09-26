Roma, donna accoltellata a Tor di Valle: arrestato 24enne

(Adnkronos) – È stato individuato e bloccato a breve distanza dal luogo dell’aggressione dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, IX Gruppo Eur, il 24enne di nazionalità nigeriana che giovedì mattina avrebbe aggredito e ferito una donna nei pressi della stazione ferroviaria di Tor di Valle. Rinvenuto e sequestrato un coltello con una lama di circa 7 centimetri e sul quale sono state rilevate tracce ematiche. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 8.00 di giovedì, quando una pattuglia della Polizia Locale, impegnata in un servizio di controllo stradale, è stata avvicinata da un cittadino romeno che segnalava un’aggressione ai danni della propria compagna, avvenuta poco prima in piazzale Ezio Tarantelli. Secondo quanto riferito dall’uomo, l’aggressore si era allontanato in direzione dei binari. Gli agenti sono immediatamente intervenuti prestando i primi soccorsi alla vittima, una donna di 28 anni, ferita al braccio. La donna è stata successivamente trasportata in ospedale per le cure del caso. Gli operanti hanno quindi avviato le ricerche dell’aggressore, riuscendo a individuarlo e bloccarlo a breve distanza dal luogo dei fatti. Poco dopo, nelle vicinanze, è stato rinvenuto il coltello, posto sotto sequestro in quanto ritenuto verosimilmente riconducibile all’aggressione. Secondo le prime testimonianze raccolte, il 24enne avrebbe inoltre tentato di colpire con la stessa arma il compagno della donna e un’altra persona presenti sul posto, che sarebbero riusciti a evitare i colpi. Sono tuttora in corso gli accertamenti finalizzati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a chiarire le circostanze e i motivi alla base dell’aggressione. Il 24enne, risultato incensurato, è stato arrestato e accompagnato presso gli uffici della Polizia Locale per gli adempimenti di rito. Ieri mattina, al termine del giudizio direttissimo, l'arresto è stato convalidato.

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