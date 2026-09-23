Plastic Free, il 27 settembre Caltanissetta torna in campo per l’ambiente

CALTANISSETTA – Dopo la pausa estiva, tornano gli appuntamenti di Plastic Free a Caltanissetta. Domenica 27 settembre il capoluogo nisseno sarà infatti tra le città italiane coinvolte nell’evento nazionale Plastic Free, una giornata di mobilitazione che vedrà svolgersi contemporaneamente in tutta Italia numerosi cleanup dedicati alla raccolta dei rifiuti e alla sensibilizzazione ambientale.

L’iniziativa cittadina è organizzata dai referenti comunali Giuseppe Messina, Agnese Cardaci e Rita Cosentino si svolgerà nello spiazzale di via Piersanti Mattarella, zona Bloy.

Il ritrovo è fissato alle 9.30. Da lì partirà l’attività di pulizia del territorio, alla quale potranno prendere parte tutti i cittadini che vorranno dare il proprio contributo.

«Dopo la pausa estiva dai cleanup, ripartiamo con il botto – dichiara Salvatore Butera, referente provinciale Plastic Free –. L’evento nazionale rappresenta un’importante occasione per tornare a coinvolgere i cittadini e per riportare l’attenzione sulla cura del nostro territorio. La forza di queste iniziative sta proprio nella partecipazione: più persone scendono in campo, maggiore è il messaggio che riusciamo a lanciare».

La partecipazione è aperta a tutti. Per prendere parte al cleanup è necessario iscriversi attraverso la pagina ufficiale dell’evento e presentarsi con un paio di guanti da giardinaggio.

«Invitiamo famiglie, giovani, associazioni e tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente a unirsi a noi – aggiunge Butera –. Non serve molto per partecipare, basta la volontà di dedicare qualche ora alla propria città. Ci vediamo domenica mattina alle 9.30».

L’appuntamento è quindi per domenica 27 settembre alle ore 9.30, nello spiazzale di via Piersanti Mattarella, zona Bloy.

Per iscriversi all’evento:

Evento Plastic Free – Caltanissetta, 27 settembre