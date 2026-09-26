Pezeshkian “Consentiremo ingresso a ispettori nucleari Onu in Iran”

ROMA (ITALPRESS) – L’Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l’ingresso nel Paese a ispettori delle Nazioni Unite. “E’ assolutamente corretto. Se desiderano venire a effettuare delle ispezioni, possiamo raggiungere accordi e intese su questo argomento specifico nell’ambito dei negoziati”, ha dichiarato in una intervista alla Cbs il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, che ha ribadito la posizione di Teheran sul suo controverso programma nucleare. “Lo sviluppo di armi nucleari è haram (è vietato) dal punto di vista religioso, non dal punto di vista legale”. “Anche se alcuni in Iran potrebbero essere spinti a sviluppare armi nucleari, parlando da un punto di vista religioso non sarebbe loro concesso di seguire questo percorso”, ha aggiunto.

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