Mussomeli, Corteo storico nelle piazze e al Castello. “Storia e Cultura” ed è festa

MUSSOMELI : Oggi (1 Settembre) è la giornata del corteo storico nella Terra di Manfredi III°: Raduno pomeridiano in Piazza della Repubblica alle 16,30, da dove è prevista la partenza alle 17,30. Il percorso stabilito interessa Piazza della Repubblica, Via Madonna di Fatima, Piazza Umberto, Via Scalea, Piazzetta Sorce, Piazza Roma, Via Dante, Piazza Chiaramonte, Piazzale Concordato, Via P. E. Giudici, Piazza del Popolo, Viale del Castello, Castello Manfredonico. Da sottolineare che all’arrivo in Piazza Roma è prevista la cerimonia di consegna delle chiavi. L’arrivo è previsto per le 20,30 a cui seguirà lo spettacolo conclusivo ai piedi del castello. All’evento parteciperà il corteo di Mussomeli, il gruppo storico, Abatellis-Branciforti, il Gruppo Baronia dei Malcovenat Racalmuto, il Gruppo Tataratà Casteltermini e il Gruppo Musici e Sbandieratori Barrafranca.