Caltanissetta. I complimenti della segreteria provinciale del Sim Carabinieri con i colleghi di Delia per aver sventato truffa a danno di una persona anziana

CALTANISSETTA. La Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri di Caltanissetta si congratula con i colleghi di Delia per l’operazione mirata che ha permesso di sventare una truffa in flagranza ai danni di una persona anziana. Prosegue dunque senza sosta l’impegno dell’Arma per la tutela della sicurezza, con particolare attenzione rivolta alle fasce vulnerabili della popolazione.

L’azione di controllo e prevenzione condotta dai militari della Stazione di Delia ha condotto all’arresto in flagranza di reato di un uomo di trent’anni; un settantatreenne è stato inoltre denunciato in stato di libertà. Sono ritenuti responsabili in concorso di tentata truffa aggravata, messa in atto con l’ormai nota tecnica del “finto carabiniere”.

“L’intervento – commenta il SIM Carabinieri di Caltanissetta – conferma la costante attenzione dell’Arma a supporto dei cittadini, operando con tempestività e determinazione per contrastare reati che colpiscono la dignità e la tranquillità delle persone”. “La presenza capillare e l’impegno quotidiano dei nostri militari – conclude la Segreteria Provinciale – rimangono fondamentali per la salvaguardia della legalità soprattutto nei confronti delle fasce più fragili”.