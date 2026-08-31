Mazzarino palcoscenico a cielo aperto con lo spettacolo ‘Maliditta la miseria’ del Teatro Stabile Nisseno, una serata all’insegna della cultura e della tradizione

MAZZARINO – Una serata all’insegna della cultura, della tradizione e del grande teatro quella andata in scena domenica 30 agosto nella maestosa ed evocativa cornice di Castelvecchio a Mazzarino. Sul palco, la compagnia del Teatro Stabile Nisseno ha presentato lo spettacolo teatrale “MALIDITTA LA MISERIA”, diretto dalla regia di Giovanni Speciale.L’evento ha trasformato uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico del territorio in un palcoscenico a cielo aperto, regalando al folto pubblico presente un’esperienza intensa e coinvolgente grazie alle eccezionali interpretazioni del cast composto da Giuseppe Minnella, Luca Lombardo, Ivana Martorana, Irene Nicosia, Giuseppe “Sica” Alessi, Giuseppe Speciale e lo stesso Giovanni Speciale.A margine del grande successo riscontrato dall’iniziativa, è arrivato il messaggio del Presidente della Pro Loco di Mazzarino, Filippo Bonifacio, che ha voluto esprimere in prima persona tutta la propria soddisfazione e gratitudine verso chi ha reso possibile questo appuntamento:”Come Presidente della Pro Loco di Mazzarino, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a trasformare questa serata in un successo indimenticabile per la nostra comunità. Un sincero ringraziamento va alle istituzioni che hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno sostenuto: l’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato Regionale Agricoltura e Turismo, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, la BCC dei Castelli e degli Iblei e il Comune di Mazzarino per il patrocinio concesso e alla Soprintendenza dei Beni Culturali di Caltanissetta.Un grazie al cda Pro Loco, ai volontari e ai soci tutti.Un plauso speciale e sentitissimo va anche a tutte le realtà imprenditoriali e commerciali del territorio che hanno sposato con entusiasmo la nostra iniziativa culturale: Eredi Ferrigno, Agriturismo Casa Canalotto, Darta / Sole Sicilia, Caltaqua, Studio Vitale, Farmacia Volpe, Farmacia Dott. De Maria Vincenzo, DAMA Group, Prefabbricati Tecnologici, Centrauto, Taurus La Braceria, Studio Turone& Vitale. Grazie al Centro di Umanità, a Gaetano Bonanno, all’associazione Interforze, a Radio onda due, ai lavoratori forestali per la pulizia del Castello.Senza il loro supporto e senza la straordinaria risposta del nostro pubblico, tutto questo non sarebbe stato possibile. Continueremo a lavorare con passione per far vivere e valorizzare la cultura a Mazzarino.”