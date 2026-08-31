Gela, Alario(Ugl Caltanissetta): “Preoccupa l’aumento di episodi di violenza”

“Se necessario, si richieda l’intervento della prefettura di Caltanissetta. Preoccupa, infatti, l’aumento di episodi di violenza, a Gela, in queste settimane”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario richiama quanto accaduto nell’ultimo periodo in città. “Sempre più spesso – continua – giungono notizie di accoltellamenti, risse e di esplosione di colpi di arma da fuoco. Non è possibile che si debba avere paura di uscire da casa. Abbiamo la massima fiducia nella magistratura e siamo certi che si arriverà a individuare i responsabili. Però, queste vicende sono allarmanti da un punto di vista della tenuta sociale. Capita spesso, che siano giovani i coinvolti. Questo deve farci riflettere sul fatto che servano maggiori strumenti di formazione educativa e che si debba sempre di più operare per creare occupazione e strappare alla violenza chi può avere un futuro diverso”.