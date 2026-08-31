Palermo, controlli dei Carabinieri: 8 persone denunciate

Sono otto le persone denunciate dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, dopo alcuni controlli straordinari svolti tra Carini, Terrasini e Isola delle Femmine. Tra queste, un 34enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, e una 30enne sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica: secondo quanto accertato, avrebbero realizzato un allaccio abusivo alla rete. I due sono stati inoltre denunciati per lottizzazione abusiva poiché, all’interno di un terreno agricolo situato a Carini, avrebbero realizzato un manufatto in assenza delle previste autorizzazioni.Nell’ambito dello stesso dispositivo di controllo, sei persone di origine maltese, di età compresa tra i 40 e i 70 anni, sono state denunciate per rissa. L’episodio si sarebbe verificato all’interno del ristorante di una struttura alberghiera di Terrasini, dove il gruppo era ospite. Durante un momentaneo blackout elettrico e per cause tuttora in corso di accertamento, i sei sarebbero venuti alle mani, colpendosi con calci e pugni.Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. Complessivamente sono state controllate 42 persone e 17 veicoli. 14 le violazioni al Codice della strada accertate, per un importo complessivo di 2.816 euro. I controlli sono stati svolti in sinergia con la polizia municipale di Carini e il personale Enel. (LaPresse)