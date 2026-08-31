Denise Pipitone, domani il 22° anniversario dalla scomparsa da Mazara del Vallo

Sono trascorsi 22 anni dalla misteriosa scomparsa di Denise Pipitone, rapita il 1° settembre 2004 da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani e mai più ritrovata. Quella mattina, intorno a mezzogiorno, Denise stava giocando davanti casa, in Via Domenico La Bruna, angolo Via Castagnola. Era con la nonna, nel garage-cucina, quando esce per rincorrere il cuginetto. Denise ha svoltato l’angolo e poi è scomparsa nel nulla. L’ultima ad averla vista è stata una zia, intorno alle 11.45; si dirigeva verso casa, dove però non arriverà mai. Da quel momento in poi, in una manciata di minuti, si sono perse completamente tracce della bambina. (ITALPRESS).