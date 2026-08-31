Sono trascorsi 22 anni dalla misteriosa scomparsa di Denise Pipitone, rapita il 1° settembre 2004 da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani e mai più ritrovata. Quella mattina, intorno a mezzogiorno, Denise stava giocando davanti casa, in Via Domenico La Bruna, angolo Via Castagnola. Era con la nonna, nel garage-cucina, quando esce per rincorrere il cuginetto. Denise ha svoltato l’angolo e poi è scomparsa nel nulla. L’ultima ad averla vista è stata una zia, intorno alle 11.45; si dirigeva verso casa, dove però non arriverà mai. Da quel momento in poi, in una manciata di minuti, si sono perse completamente tracce della bambina. (ITALPRESS).
Denise Pipitone, domani il 22° anniversario dalla scomparsa da Mazara del Vallo
Lun, 31/08/2026 - 13:11
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