Vallelunga. Il 10 settembre prima convocazione in aula consiliare della Consulta Giovanile

VALLELUNGA. La Consulta Giovanile di Vallelunga Pratameno prende il via. Si lavora alla costituzione di due importanti strumenti di partecipazione: la Consulta Giovanile e la Consulta delle Donne. Il prossimo 10 settembre alle ore 17.30 nella sala consiliare del Comune di Vallelunga Pratameno, si terrà la prima convocazione della Consulta Giovanile, uno spazio di confronto, partecipazione e proposta per i giovani.

La Consulta potrà promuovere e proporre iniziative culturali, artistiche e musicali, ma anche attività legate al volontariato, all’aggregazione, alla collaborazione e alla partecipazione civica. Sono tutti obiettivi nei quali l’amministrazione Izzo crede e che intende raggiungere insieme ai cittadini.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande e, concluso il termine previsto, è stata fissata la prima convocazione. “Siamo fiduciosi che la Consulta saprà lavorare nel migliore dei modi per Vallelunga, dando voce alle idee e alle energie dei nostri giovani e contribuendo a costruire nuove opportunità per tutta la comunità – ha sottolineato l’amministrazione comunale tramite l’assessora Letizia Vullo e la sindaca Rosa Izzo – sarà l’inizio di una bellissima avventura, che auspichiamo possa coinvolgere i giovani in maniera equilibrata, concreta e produttiva. Del resto, i giovani di Vallelunga hanno già dimostrato quanto valgono: basti pensare alla Notte Bianca e alle tante altre iniziative realizzate negli ultimi tempi, nate dall’impegno, dalla creatività e dalla collaborazione dei giovani e dei cittadini”.