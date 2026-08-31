Caltanissetta. L’Asp promuove per il 3 settembre incontro per la prevenzione di obesità e sovrappeso presso la parrocchia Santa Flavia

CALTANISSETTA. Promuovere la salute attraverso la prevenzione e la diffusione di corretti stili di vita. È questo l’obiettivo dell’incontro di health literacy (alfabetizzazione sanitaria) dal titolo “Corretti stili di vita per la prevenzione del sovrappeso, dell’obesità e del diabete”, organizzato dal dr. Gaetano La Rocca, dalla dr.ssa Carmela Avenia e dalla dr.ssa Lucia Genco Russo dell’Unità Operativa per l’Educazione e la Promozione della Salute (U.O. in staff alla Direzione Sanitaria) in collaborazione con la dr.ssa Federica Vinciguerra, endocrinologa dell’ASP di Caltanissetta.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “A spasso con…sapevolmente” e rientra nella Campagna per la promozione di corretti stili di vita – Indicatore NSG P14C, promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione delle malattie croniche attraverso l’adozione di sane abitudini alimentari e di un’attività fisica regolare.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute, nel mondo vivono oggi oltre 530 milioni di adulti con diabete, un numero destinato a crescere nei prossimi anni. In Italia le persone con diabete sono oltre 4 milioni, alle quali si stima si aggiungano circa 1 milione di cittadini che convivono con la malattia senza averne ancora ricevuto una diagnosi. Circa il 90% dei casi è rappresentato dal diabete di tipo 2, strettamente correlato all’eccesso di peso, alla sedentarietà e ad altri fattori modificabili dello stile di vita.

Anche l’eccesso ponderale continua a rappresentare una delle principali sfide di sanità pubblica. I dati della sorveglianza PASSI dell’Istituto Superiore di Sanità nel biennio 2023-2024 evidenziano che, in Italia, 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale: circa 3 sono in sovrappeso e 1 è obeso. Relatrice dell’incontro sarà la dr.ssa Federica Vinciguerra, endocrinologa dell’ASP di Caltanissetta, che illustrerà le più efficaci strategie di prevenzione dell’obesità e del diabete, approfondendo il ruolo determinante di una corretta alimentazione, dell’attività fisica e dell’adozione di stili di vita salutari nel ridurre il rischio di sviluppare queste patologie e le loro complicanze.

L’incontro offrirà ai cittadini un’occasione di informazione, confronto e dialogo con lo specialista, con indicazioni basate sulle più recenti evidenze scientifiche. Investire nella prevenzione significa infatti migliorare la qualità della vita delle persone, ridurre l’insorgenza delle malattie croniche e contribuire alla sostenibilità del Servizio sanitario. Attraverso iniziative come questa intendiamo rafforzare il legame tra sanità e territorio, portando l’informazione sanitaria nei luoghi di vita della comunità e promuovendo la partecipazione attiva della popolazione». Si ringrazia P. Calogero La Loggia, Parroco di Santa Flavia e il suo staff per l’ospitalità e l’organizzazione dell’evento.