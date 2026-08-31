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Incendio preriserva Ciane Saline, vigili del fuoco impegnati fino alla sera

Redazione 3

Incendio preriserva Ciane Saline, vigili del fuoco impegnati fino alla sera

Lun, 31/08/2026 - 11:06

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E’ rientrata l’emergenza di ieri pomeriggio dovuta all’incendio nella zona di Lido Sacramento, vicino alla pre-riserva Ciane e Saline a Siracusa. Le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni, tanto da rendere necessaria l’evacuazione precauzionale di alcune famiglie. Impegnate fino a sera diverse squadre dei vigili del fuoco, forestali e volontari della protezione civile. In serata è stata chiusa al traffico via Elorina, la strada che lega la città alle zone balneari. Il caldo e il forte vento hanno alimentato gli incendi. Incendi anche a Melilli e tra Carlentini e Brucoli nel Siracusano. A contrada Tivoli l’incendio ha causato danni alla rete elettrica e idrica, lasciando circa cinquanta famiglie senza luce e acqua per alcune ore. Il presidente del consiglio comunale di Siracusa Alessandro Di Mauro ha chiesto di accertare le cause dell’incendio e finanziare un piano permanente di prevenzione. Di Mauro ha sottolineato che le Saline sono “un patrimonio naturalistico, storico e identitario”. Ieri Anci Sicilia aveva espresso vicinanza alle comunità colpite chiedendo l’estensione delle misure emergenziali. (ANSA).

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