È stata una notte drammatica in provincia di Palermo, segnata da un’ondata di incendi che ha mandato in fumo ettari di macchia mediterranea, canneti, ulivi e aree boschive e gettato nell’angoscia diverse comunità. Un grosso rogo si è registrato lungo la bretella della strada statale 285, la via di collegamento tra Caccamo e Termini Imerese, dove le fiamme hanno lambito le arterie stradali rendendo la circolazione particolarmente pericolosa. Nelle zone interne del territorio e nelle Madonie a Polizzi Generosa l’incendio è divampato nel tardo pomeriggio fino a notte inoltrata. Situazione grave nei comuni di Ventimiglia di Sicilia e Ciminna che hanno affrontato ore di grandissima emergenza per via di fiamme che hanno distrutto la vegetazione locale e minacciato, ville, case e strutture. Danni ad aziende agricole che ha visto andare in fumo numerose balle di fieno. Danni anche agli impianti elettrici e telefonici di diversi comuni. Fiamme anche nella zona alta di Trabia l’aria nella notte è diventata rapidamente irrespirabile, con una densa coltre di fumo e un acre odore di bruciato che si sono posati sulle strade, costringendo i residenti a chiudersi in casa per proteggersi. I sindaci hanno consigliato ai residenti di non uscire. Per tutta la notte e anche in queste ore sono stati impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile. L’allarme non è rientrato. Anche oggi si prevedono possibili incendi viste le alte temperature. I vigili del fuoco come successo in alcuni giorni di luglio e agosto hanno raddoppiato i turni. Da questa mattina all’alba alcuni canadair ed elicotteri hanno sorvolato la zona per spegnere gli ultimi focolai. (ANSA). (Immagine di repertorio)
Notte di fuoco in provincia di Palermo, allerta incendi anche oggi: in fumo ettari di macchia mediterranea, diverse comunità minacciate
Dom, 30/08/2026 - 12:44
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