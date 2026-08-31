Sicilia. Concorsi, il 22 e 23 settembre le prove asincrone per le candidate in gravidanza. Ingala: «Doveroso tutelare la maternità»

Sono state fissate per il 22 e 23 settembre le date delle prove scritte asincrone relative alle procedure concorsuali dello scorso mese di luglio (profili Teco, Ispam, Sac, Smsl, Sist) per le donne che avevano inoltrato istanza documentata e ottenuto il rinvio perché in stato di gravidanza, come previsto dalla legge. La commissione Formez, a seguito di istruttoria, ha riscontrato che almeno 50 candidate hanno avuto diritto alla proroga e alla riprogrammazione in data successiva. L’avviso, pubblicato sul portale unico del reclutamento InPa, fissa le nuove giornate delle prove che si terranno al Saracens Hotel in via Libertà 128/A a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo.

«Abbiamo ritenuto doveroso garantire a tutte le candidate in gravidanza la possibilità di partecipare al concorso in condizioni di pari opportunità e di piena tutela, come prevede la legge – dichiara l’assessore regionale alla Funzione pubblica Elisa Ingala – anche se questo ha causato un lieve ritardo nella pubblicazione delle graduatorie provvisorie. La decisione di attendere lo svolgimento per le 50 candidate che ne hanno diritto va nella direzione di garantire trasparenza, equità e rispetto per la maternità. È un principio di civiltà che la Regione Siciliana intende affermare con forza anche nelle procedure concorsuali».