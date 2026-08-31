Caltanissetta. La Fp Cgil ha chiesto alla direzione strategica dell’Asp una verifica dei servizi nei diversi ospedali

CALTANISSETTA. La FP CGIL di Caltanissetta esprime forte preoccupazione per la grave situazione dei presidi ospedalieri della provincia, caratterizzati da una cronica carenza di personale e di risorse tecnologiche che mette quotidianamente in difficoltà lavoratori e cittadini.

Per queste ragioni, l’Organizzazione Sindacale chiede alla Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta di avviare con urgenza una verifica puntuale dei servizi effettivamente attivi nei diversi ospedali, affinché ogni reparto e unità operativa sia pienamente coerente con quanto previsto dalla vigente Rete Ospedaliera regionale.

«In una situazione di grave carenza di personale e risorse – afferma la FP CGIL di Caltanissetta – non possiamo permetterci alcuna dispersione. È necessario verificare come vengono utilizzate le risorse umane ed economiche disponibili e concentrarle prioritariamente sui servizi fondamentali previsti dalla programmazione sanitaria».

Secondo la FP CGIL di Caltanissetta, il mantenimento di eventuali servizi non coerenti con la programmazione regionale rischia di sottrarre personale e risorse economiche ai reparti maggiormente in sofferenza, determinando un utilizzo non ottimale delle risorse pubbliche e possibili criticità anche sotto il profilo amministrativo-contabile. «Le risorse disponibili devono essere utilizzate con responsabilità e indirizzate prioritariamente verso i servizi essenziali, per garantire sicurezza, efficienza e dignità delle cure ai cittadini della provincia», conclude la FP CGIL di Caltanissetta.

Il sindacato rinnova pertanto la richiesta di un confronto urgente con la Direzione strategica dell’ASP di Caltanissetta e, in assenza di riscontri concreti, si riserva di intraprendere ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti.