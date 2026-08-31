Rischia di affogare nelle rapide di un fiume, ma viene salvata da un agente di Polizia Municipale fuori servizio

Ha rischiato di affogare nelle rapide del fiume Lao e solo la prontezza di un agente di Polizia Municipale fuori servizio, tuffatosi, è riuscita a salvarla. La turista, 63enne della provincia di Piacenza, ha rischiato di essere trascinata via dalla corrente impetuosa di un corso d’acqua, santuario degli amanti del rafting. Ha raggiunto le cascate del corso d’acqua ma la corrente impetuosa l’ha trascinata verso il basso.

Esausta è stata raggiunta appena in tempo da un agente della polizia municipale di Maddaloni in vacanza nella zona. Il giovane, senza esitare un secondo, si è lanciato vestito ed è riuscito ad afferrare e a portare in salvo la donna ormai allo stremo e in preda ad un forte stato di agitazione e già in carenza di ossigeno. La disavventura finita a lieto fine è accaduta qualche giorno fa, ma è venuta alla luce soltanto oggi in quanto la donna ha inviato una lettera di ringraziamento al sindaco di Maddaloni e al comandante della polizia municipale sottolineando il coraggio dell’agente che le ha salvato la vita.