Mussomeli, al via i festeggiamenti patronali. Nel pomeriggio al Santuario il suono della “campana d’inverno” annuncia la festa.

MUSSOMELI – Inizia oggi pomeriggio, con il tradizionale prolungato scampanio delle ore 17 della “campana d’inverno” del Santuario, l’ottavario in preparazione dei festeggiamenti patronali in onore di Maria SS. dei Miracoli, la cui giornata liturgica ricade l’8 settembre. Le celebrazioni dell’ottavario saranno caratterizzate giornalmente dalla messa al mattino delle ore 9 e dalla recita del rosario delle ore 19 e, a seguire, la messa vespertina; in particolare, il 4 settembre è previsto alle ore 22,30 il pellegrinaggio cittadino dalla parrocchia Cristo Re al Santuario; il 5 settembre alle 19,30 l’omaggio floreale della Congregazione San Vincenzo Ferrei e alle 21,30 il convegno presso il santuario; il 6 settembre alle 19,30 l’Atto di affidamento della Confraternita “Maria SS. Dei Miracoli” alla Madre Celeste, la “cantata dei fratelli” e la presentazione dei novizi; alle 21,30 Serenata a Maria; il 7 settembre; alle 19,25 Omaggio alla Patrona delle Autorità civili e militari; alle 19,30 celebrazione dei Primi Vespri;