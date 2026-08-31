Caltanissetta. Ancora padre e figlia premiati insieme in un concorso di poesia a Milazzo

CALTANISSETTA. Ancora una volta insieme ad essere premiati il poeta e scrittore Salvatore Amico e sua figlia Chiara Corinne. Salvatore si è classificato al 3° posto per una poesia in lingua francese e un’altra poesia in lingua italiana è stata insignita del premio “Maria Bucca”, poetessa milazzese mentre Chiara Corinne ha ottenuto un 3° posto per una lirica in lingua poetica siciliana, un secondo posto per una poesia in lingua inglese e il premio della critica per una poesia in lingua spagnola.

Il Premio Letterario Internazionale, promosso dall’Associazione Culturale “Teseo” e presieduto dal dottore e scrittore Attilio Andriolo , è giunto alla sua VIII edizione. Oltre 140 gli scrittori e poeti partecipanti da tutta Italia e non solo, perché da quest’anno è stata istituita una sezione per i poeti stranieri. Alle opere premiate sono andate le artistiche ceramiche appositamente dipinte a mano dall’artista Valeria Cotruzzolà.

La giuria del premio era composta dal prof. Giuseppe Rando, presidente, dalla prof.ssa Erina Calvaruso, dalla dottoressa Anna Bonanno, vice presidente della “Teseo”, dalla dottoressa Teresa Vario ed infine dal capitano Lillo Centorrino. La manifestazione si è svolta presso la splendida cornice di Villa Paradiso Bonaccorsi a Milazzo (ME) il 28 agosto 2026. Le opere sono state lette da attrici e attori della “Teseo”. Salvatore ha dichiarato: “È sempre una grande emozione essere premiato insieme alla propria figlia come se fosse la prima volta”.