Messina, gara clandestina in scooter: 17enne in condizioni gravi, arrestato un 19enne / Video

MESSINA (ITALPRESS) – Un’impennata a forte velocità durante una gara clandestina tra scooter, poi l’impatto travolgente con un minorenne a bordo strada. I Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato a Terme Vigliatore un 19enne, privo di patente perché mai conseguita, con l’accusa di aver organizzato e partecipato a competizioni di velocità non autorizzate. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’indagine è scattata dopo l’incidente avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 settembre sul lungomare “Marchesana”. Nell’impatto un 17enne è rimasto gravemente ferito ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Messina.

Attraverso l’analisi dei video di sorveglianza, dei filmati circolati sui social network e le testimonianze dei presenti, i militari della Stazione di Terme Vigliatore hanno ricostruito la dinamica della sfida abusiva e accertato il tentativo del 19enne di alterare la scena dello scontro spostando il mezzo subito dopo l’incidente.

Nell’ambito della stessa inchiesta della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni nei confronti di altri quattro giovani, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.

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