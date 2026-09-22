Maltrattamenti in asilo nido a Roma, sospesa educatrice 62enne

ROMA (ITALPRESS) – Schiaffi, strattoni, minacce e umiliazioni. Sono le condotte che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero state messe in atto da un’educatrice di 62 anni all’interno di un asilo nido comunale di Roma.

La donna è stata sospesa dal servizio su disposizione del gip del Tribunale di Roma, che ha accolto la richiesta della Procura: è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati alle sue cure. Gli accertamenti dei carabinieri della Stazione Roma San Giovanni sono partiti nel maggio scorso, dopo le denunce presentate da alcuni genitori.

Attraverso le attività investigative, comprese intercettazioni audio-video all’interno della struttura, sarebbero emersi comportamenti abituali e vessatori nei confronti di bambini di circa tre anni.

Secondo gli investigatori, oltre alle aggressioni verbali, sarebbero stati documentati anche episodi di violenza fisica, con strattoni e schiaffi rivolti ai piccoli. Al termine degli accertamenti, la Procura ha chiesto la misura interdittiva, eseguita dai carabinieri.

– Foto: ufficio stampa Carabinieri –

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