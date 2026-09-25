Malpensa, Salvini: “Intitolato a Berlusconi, un grande imprenditore italiano”

“Questa mattina da Roma sono partito alla volta di Milano perché abbiamo intitolato l’aeroporto di Milano-Malpensa non a un grande politico, ma un grande imprenditore italiano che si chiama Silvio Berlusconi. Che al di là della politica, dei partiti, penso che vada riconosciuto, che ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Osteggiato spesso e volentieri da qualche sindacato che preferisce fare tre tessere sindacali in più piuttosto che creare qualche posto di lavoro in più”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini intervenendo in videocollegamento alle celebrazioni dei 30 anni di Confimprese Italia, in corso a Fiuggi.