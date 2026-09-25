Caltanissetta, servizio mensa più semplice e trasparente: una gestione digitale pensata per le famiglie

Il Comune di Caltanissetta informa che anche per il nuovo anno scolastico le iscrizioni al servizio di refezione scolastica avverranno esclusivamente online.

“Questa scelta – ha spiegato l’assessore alle Pubblica Istruzione e Innovazione Informatica del Comune di Caltanissetta Vincenzo Lo Muto – consolida il percorso di digitalizzazione già avviato dal Comune, eliminando la modulistica cartacea per garantire procedure più semplici, trasparenti e accessibili a tutte le famiglie”.

La gestione del servizio si avvarrà delle seguenti modalità operative:

Pagamenti tramite PagoPA: Il pagamento della mensa avverrà esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, il cui avviso verrà generato direttamente all’interno dell’App Archimede.

Il pagamento della mensa avverrà esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, il cui avviso verrà generato direttamente all’interno dell’App Archimede. Conferma giornaliera della presenza: Le famiglie — sia quelle soggette al pagamento sia quelle esenti — dovranno confermare quotidianamente la presenza del proprio figlio al servizio mensa tramite l’App Archimede. Questa comunicazione giornaliera consente al Comune e al gestore di programmare con precisione il numero dei pasti da preparare, ottimizzando l’organizzazione ed evitando sprechi alimentari.

A partire da quest’anno viene introdotta una regola chiara: in assenza della regolare iscrizione e del relativo pagamento, il pasto non potrà essere erogato. Tale disposizione non ha finalità punitive né intende creare disagio alle famiglie, ma nasce dalla necessità dell’Ente di organizzare un servizio pubblico sulla base delle richieste formali ed effettive.

La mancata iscrizione o il mancato pagamento possono infatti riflettere la libera decisione della famiglia di non usufruire della mensa a causa di esigenze organizzative, intolleranze alimentari, allergie, motivazioni religiose o altre scelte personali. “Trattandosi di valutazioni che spettano esclusivamente ai genitori – ha proseguito l’assessore Lo Muto -, l’Amministrazione non può sostituirsi ad esse né presumere l’adesione automatica al servizio. Di conseguenza, la corretta iscrizione e il costante utilizzo dell’App Archimede costituiscono lo strumento fondamentale per tutelare i bambini, garantendo un servizio sicuro e strutturato sulle reali necessità di ciascun alunno.

Il servizio di refezione scolastica non è una semplice prestazione amministrativa, ma è parte integrante della vita e dell’esperienza scolastica dei nostri bambini. L’Amministrazione comunale invita pertanto le famiglie a collaborare con il Comune e con le istituzioni scolastiche, utilizzando con regolarità l’App Archimede e comunicando tempestivamente ogni esigenza. La sinergia tra famiglie, scuola ed Ente locale è la condizione essenziale per garantire un servizio mensa di qualità, efficiente, sicuro e inclusivo”.