Da Caltanissetta al podio mondiale: Denis Eros Volo protagonista con la Nazionale italiana di toelettatura

CALTANISSETTA. Da una passione nata quando era ancora bambino fino al podio di un Campionato del Mondo con i colori dell’Italia. È una storia tutta nissena quella di Denis Eros Volo, professionista della toelettatura che lo scorso 20 settembre ha partecipato con la Nazionale italiana al Campionato del Mondo disputato nell’ambito di Groomania, a Waregem, in Belgio.

Un appuntamento internazionale di grande prestigio, che ha visto confrontarsi rappresentanti di 27 nazioni e dal quale l’Italia è tornata con un risultato importante: primo posto tra le nazioni europee e terzo posto a livello mondiale.

Un traguardo che per Denis Eros Volo assume un significato ancora maggiore perché arriva al termine di un lungo percorso fatto di formazione, sacrifici, competizioni e soprattutto di una passione che lo accompagna fin dall’infanzia.



«Fin da piccolo ho sempre avuto una grande passione per i cani e per tutto il mondo che ruota attorno a loro – racconta Volo –. Ho iniziato questo percorso circa tredici anni fa frequentando la scuola di Ferruccio Soave a Villafranca di Verona».

Terminata la formazione, Denis sceglie di tornare nella sua Caltanissetta e di investire proprio nella città in cui è cresciuto. Apre così il suo primo negozio, Stylist Dog, in viale Sicilia. L’attività cresce e, dopo circa cinque anni, arriva la decisione di compiere un ulteriore passo in avanti, trasferendosi in una struttura più grande in via Leone XIII, mantenendo il nome che nel frattempo aveva accompagnato la sua crescita professionale.

Ma è nel 2021, dopo il periodo segnato dalla pandemia, che per il toelettatore nisseno comincia una nuova avventura: quella delle competizioni.

Da quel momento Volo inizia a confrontarsi con professionisti provenienti da diverse realtà, partecipando a gare in Italia – tra Roma, Milano, Bologna, Puglia e Rimini – e successivamente oltre i confini nazionali. Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Germania e persino Cina diventano alcune delle tappe di un percorso sempre più internazionale.



Arrivano così numerose medaglie d’oro e d’argento, premi speciali e tre Best in Show, oltre al riconoscimento come miglior toelettatore rivelazione dell’anno.

Risultati che, circa due anni fa, lo spingono a puntare ancora più in alto: conquistare un posto nella Nazionale italiana. Un percorso selettivo nel quale Volo riesce a distinguersi, ottenendo il punteggio più alto nella propria categoria, quella del Barbone, e conquistando così la possibilità di indossare i colori azzurri.

Fino all’appuntamento del 20 settembre a Waregem.

Per il professionista nisseno, dunque, il terzo posto mondiale e il primato europeo conquistati con la squadra italiana rappresentano molto più di un risultato sportivo-professionale. Sono il coronamento, almeno fino a questo momento, di una storia iniziata tredici anni fa lontano dalla Sicilia e proseguita con una scelta precisa: tornare a Caltanissetta, costruire qui la propria attività e continuare a crescere senza rinunciare alle proprie radici.



Dalla sua città alle più importanti competizioni italiane e internazionali, fino a rappresentare l’Italia in un Campionato del Mondo. Il percorso di Denis Eros Volo racconta come una passione coltivata con costanza possa trasformarsi prima in una professione e poi in un’eccellenza capace di confrontarsi ai massimi livelli internazionali.

E oggi, su quel podio conquistato in Belgio dalla Nazionale italiana, c’è anche un pezzo di Caltanissetta.