Aeroporto Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi

L’aeroporto di Milano Malpensa è stato ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi, l’ex presidente del Consiglio morto nel 2023 a 86 anni. Si chiamerà Aeroporto internazionale di Milano Malpensa Silvio Berlusconi. Venerdì nell’aeroporto si è svolta una cerimonia a cui hanno partecipato vari membri della famiglia Berlusconi e molti politici, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani (che è anche leader di Forza Italia, il partito fondato da Silvio Berlusconi) e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

La richiesta di intitolare l’aeroporto a Berlusconi era stata presentata dalla Regione Lombardia a giugno del 2024, ed era poi stata approvata da Salvini. Negli ultimi mesi si è potuto procedere con l’intitolazione dopo che ad aprile il tribunale amministrativo regionale (TAR) della Lombardia aveva respinto i ricorsi del comune di Milano e di tre comuni in provincia di Varese, che si trovano vicino all’aeroporto: si opponevano all’intitolazione e lamentavano il fatto che non fossero stati coinvolti né loro né SEA, la società che gestisce l’aeroporto. Secondo il TAR i comuni non avevano competenza sull’intitolazione dell’aeroporto.