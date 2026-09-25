Lotto, in Sicilia vincite per 97mila euro

Sicilia a segno con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 24 settembre 2026, nella regione – tra i premi maggiori – sono state realizzate vincite per 97mila euro. Centrato un colpo da 47.500 euro in Via Serradifalco a Palermo, grazie a tre ambi e un terno. Presso il punto vendita in Via Europa a Francofonte, in provincia di Siracusa, vinti 25.800 euro con quattro terni e una quaterna, mentre in Via Giuseppe Garibaldi a Viagrande, in provincia di Catania, tre ambi e un terno valgono 23.760 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 17,9 milioni di euro, per un totale di 903,2 milioni di euro da inizio 2026.