Caltanissetta, rende omaggio al Santo Patrono: in Honorem Sancti Michaelis, domenica in Cattedrale il concerto

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “In Honorem Sancti Michaelis”, il prestigioso evento che si svolgerà domenica 27 settembre 2026 nella Cattedrale Santa Maria La Nova di Caltanissetta.

Il concerto sinfonico Corale dedicato al Patrono di Caltanissetta e della Polizia e la cui direzione musicale è stata affidata al Maestro Raimondo Capizzi, è stato fortemente voluto dall’assessore alla Cultura Giovanna Candura e dall’assessore agli Eventi Toti Petrantoni e realizzato in sinergia con la Questura di Caltanissetta, la Diocesi di Caltanissetta, il Liceo Musicale A. Manzoni, InChorus e MIC.

Tra riconferme e grandi attese il concerto presenta delle novità.

“La più significativa – ha spiegato l’assessore Giovanna Candura – è quella di aver voluto costituire un “Coro popolare di Caltanissetta”, un progetto musicale che riunisce, per la prima volta, le voci dei coristi e degli appassionati di canto del territorio per trasformare la musica in un momento di condivisione, partecipazione e comunità, offrendo a chiunque ami il canto la possibilità di unirsi ad un grande coro e di vivere l’esperienza unica di esibirsi accompagnato da una vera orchestra sinfonica”.

“La musica è uno strumento concreto di unione e non un mero contorno” ha sottolineato il Maestro Capizzi.

I 120 i coristi di “Una voce per Caltanissetta” saranno accompagnati da circa 40 orchestrali della Giovane Orchestra Sicula.

Per l’occasione è prevista la presenza di un ospite d’eccezione, il Maestro Massimo La Rosa, tra i trombonisti più apprezzati del panorama internazionale e attualmente primo trombone del Teatro Massimo di Palermo.

Per preannunciare la qualità dell’evento che, gratuitamente, sarà fruibile da tutti i cittadini, è intervenuto il sindaco Walter Tesauro: “Il Maestro Capizzi ci ha sempre deliziato con concerti che hanno riscosso una grande partecipazione di pubblico. Un merito che possiamo attribuire alla qualità artistica della sua direzione e dei suoi orchestrali. La sua non è una professione ma una missione: far avvicinare il pubblico alla musica”.

Si attende un concerto inedito e ricco di significato che vuole valorizzare la musica colta e corale, rafforzando le radici culturali del territorio e gettando le basi per un futuro fatto di cultura musicale, unione e identità comunitaria.

“La Festa del Patrono della Polizia di Stato è un momento importante per tutto il corpo che, anche in quell’occasione, rinnova la sua fedeltà al giuramento fatto nei confronti della collettività – ha ribadito il Questore di Caltanissetta Marco Giambra -. Ho accolto con piacere questa iniziativa che già negli anni passati ha riscosso grande successo e ringrazio l’amministrazione comunale per aver sposato il progetto”.

“Tutto ciò che contribuisce ad arricchire l’unità della città nelle sue espressioni civili è ben accolto dalla Diocesi e, in particolare, nella Cattedrale di Caltanissetta – ha concluso Padre Gaetano Canalella -. Ci sono molti modi per onorare San Michele. La musica dedicata al nostro Patrono, può trasformarsi in un’occasione di unione e di riflessione su questa importante figura angelica. Ringrazio il Maestro Capizzi che, ancora una volta, ho portato un progetto di grande spessore nella nostra cattedrale”.

IL PROGRAMMA:

Poema Sinfonico

Finlandia, Jean Sibelius

Pas de Deux, da Lo Schiaccianoci, P Cajkovskij

Concertino per Trombone e Orchestra,

David Ferdinand

M° MASSIMO LA ROSA, Trombone Solista Internazionale e Primo Tromobone al Teatro Massimo di Palermo

Pane di Vita Nuova, Marco Frisina

Pacem in Terris, Marco Frisina

Jesus Christe You are my life, Marco Frisina

Con il Coro Popolare di Caltanissetta