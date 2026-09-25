Caltanissetta, Ordine dei Farmacisti terzo corso ECM

Si è svolto venerdì 24 settembre, all’Ordine dei Farmacisti, il terzo corso ECM dell’anno, organizzato dalla Presidente dell’Ordine, Dott.ssa Iraci, dedicato al tema delle ispezioni in farmacia e alla qualità del servizio farmaceutico.

La farmacia sta assumendo un ruolo sempre più centrale all’interno del sistema sanitario. Con le recenti disposizioni normative è stato infatti valorizzato il nuovo ruolo del farmacista nell’ambito delle vaccinazioni, dei servizi di monitoraggio dei parametri pressori e cardiaci, dell’ECG e delle attività di screening, anche attraverso la collaborazione con l’ASP.

Si tratta di un’evoluzione importante della professione, che pone la farmacia sempre più vicino al cittadino e ai suoi bisogni di salute, contribuendo alla prevenzione, all’intercettazione precoce e all’integrazione con il Servizio Sanitario.

Il corso ha rappresentato inoltre un importante momento di formazione e confronto sulle attività ispettive, finalizzate a garantire qualità, sicurezza e uniformità del servizio farmaceutico su tutto il territorio a garanzia del cittadino.

Un sentito ringraziamento all’ASP di Caltanissetta e al Direttore Generale per la collaborazione e per il prezioso supporto nella programmazione e nella realizzazione di questi percorsi formativi, oggi come docenti di eccezione la Dottoressa Bellio Direttore uoc farmacia, la Dottoressa Arcadipane , il Dottore Raia.

La grande partecipazione dei professionisti, con una sala gremita, testimonia l’interesse e l’attenzione verso una professione in continua evoluzione e sempre più protagonista della sanità territoriale.