Mafia, misure cautelari per 25 indagati tra Catania e Siracusa e sequestri per 5,5 milioni

CATANIA (ITALPRESS) – Dalle prime ore della mattinata, nell’ambito di attività d’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa e i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma stanno dando esecuzione – nelle province di Catania e Siracusa – a un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale etneo.

Sono state disposte misure cautelari personali nei confronti di 25 persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso, dei reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, illecita detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, percosse, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, riciclaggio, rapina, traffico organizzato di sostanze stupefacenti e spaccio, reati con l’aggravante, per alcuni indagati, dell’agevolazione mafiosa.

Contestualmente è in corso di esecuzione un sequestro preventivo per la confisca di complessi aziendali, quote societarie, beni immobili e mobili registrati, oltre a disponibilità finanziarie per un controvalore stimato complessivo di circa 5,5 milioni di euro.

– foto da video Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).