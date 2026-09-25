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Inps Caltanissetta, uffici chiusi il 29 settembre per la festa del Santo Patrono

Redazione 3

Inps Caltanissetta, uffici chiusi il 29 settembre per la festa del Santo Patrono

Ven, 25/09/2026 - 09:52

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La Direzione Provinciale INPS di Caltanissetta comunica in una nota che gli uffici della Direzione Provinciale INPS di Caltanissetta resteranno chiusi al pubblico nella giornata del 29 settembre in occasione della festività del Santo Patrono della città, San Michele Arcangelo. Per l’accesso ai servizi, si legge nella nota, restano sempre disponibili il portale istituzionale INPS e il Contact Center dell’Istituto.

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