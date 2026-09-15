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Legge elettorale, via libera del Senato. Protesta delle opposizioni in Aula

AdnKronos

Legge elettorale, via libera del Senato. Protesta delle opposizioni in Aula

Mar, 15/09/2026 - 12:10

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(Adnkronos) – L'Aula del Senato ha approvato la legge elettorale con 113 sì, 71 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa alla Camera.  Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta 'no alla legge truffa' 
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