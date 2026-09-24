La Sicilia guarda agli Usa, Tamajo “Non aspettiamo il mondo, gli andiamo incontro” / Video

di Stefano Vaccara

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Portare più imprese siciliane negli Stati Uniti, ma anche attrarre investimenti americani nell’Isola. È il doppio binario della nuova strategia di internazionalizzazione della Regione Siciliana presentata a New York nella sede dell’ICE, durante un incontro ospitato dalla direttrice dell’Agenzia ICE per gli Stati Uniti, Erica Di Giovancarlo, con l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e il Console Generale d’Italia a New York Giuseppe Pastorelli. “Essere qui non significa soltanto presentare le nostre eccellenze, significa raccontare un percorso che la Regione Siciliana sta portando avanti per accompagnare le imprese sui mercati internazionali“, ha spiegato Tamajo. Nel 2026, ha ricordato, la Regione ha già accompagnato all’estero 270 imprese agroalimentari, oltre a decine di aziende dell’artigianato, moda, nautica e sistema casa. “Non chiediamo alle nostre imprese semplicemente di andare all’estero. Vogliamo metterle nelle condizioni di farlo con strumenti, relazioni e opportunità concrete“. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Regione, ministero degli Esteri e ICE. New York e gli Stati Uniti sono stati scelti come uno dei punti di partenza di una strategia che non riguarda soltanto l’agroalimentare. “Il nostro obiettivo non è soltanto aumentare le esportazioni – ha sottolineato Tamajo – ma creare le condizioni per attrarre investimenti, partnership e nuove opportunità verso la Sicilia”.

Il messaggio finale dell’assessore: costruire “una Sicilia che non aspetta il mondo, ma che va incontro al mondo”. Pastorelli ha ricordato come il percorso sia nato circa un anno fa per volontà del ministro Antonio Tajani e del presidente della Regione Siciliana, indicando negli Stati Uniti un mercato strategico per l’export italiano. Ma ha insistito anche sulla dimensione culturale dell’iniziativa: “L’Italia è fatta di territori, questa è la nostra forza”, territori capaci di esprimere “un’identità culturale, una lingua, un attaccamento ai valori e una forza d’impresa che siamo orgogliosi di portare all’estero”.