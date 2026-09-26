Riesi, 67 anni insieme: Giacomo Bellina e Rosa Contrafatto festeggiano le nozze di platino.

Riesi, 26 settembre 2026 – Una storia d’amore lunga 67 anni, costruita giorno dopo giorno tra lavoro, famiglia, sacrifici e tante gioie condivise. Oggi, 26 settembre, Giacomo Bellina, 96 anni, e Rosa Contrafatto, 87 anni, celebrano il loro 67° anniversario di matrimonio, un traguardo davvero speciale. Giacomo, originario di Riesi, e Rosa, originaria di Butera, vivono a Riesi da 67 anni. Si sono conosciuti proprio a Riesi, in occasione della festa patronale di Maria Santissima della Catena. Da quell’incontro è iniziata una storia d’amore che li ha portati a costruire insieme una grande famiglia. Si sono sposati nella Chiesa del Santissimo Rosario. Dopo la cerimonia religiosa, i festeggiamenti si sono svolti insieme ad amici e parenti in un dammuso di famiglia. A tavola non sono mancati i piatti della tradizione: pasta con carne al sugo, agnello al forno con patate, dolci, confetti e la tradizionale torta nuziale. Dalla loro unione sono nati sei figli: Francesca, Rosario, Angelo, Rocco, Mariangela e Valeria, tutti sposati rispettivamente con Rosario, Tania, Giusy, Teresa, Simone e Salvatore. La famiglia si è poi allargata con 14 nipoti – Filippo, Giacomo, Monica, Valentina, Federica, Simona, Giacomo, Davide, Gianluca, Matteo, Edoardo, Andrea, Anna e Alice – e un pronipote, Luca. Una famiglia numerosa, cresciuta attorno ai valori trasmessi da Giacomo e Rosa e che oggi si stringe con affetto attorno ai due festeggiati per celebrare questo importante anniversario. Giacomo è stato un grande lavoratore. Ha iniziato fin da ragazzino, aiutando nelle campagne i fratelli maggiori. In seguito ha lavorato come muratore presso diverse ditte, fino a diventare operaio presso l’Anic di Gela. Anche dopo il pensionamento non ha mai smesso di dedicarsi al lavoro e, fino a poco tempo fa, ha continuato a occuparsi con passione dei lavori nella propria campagna.Rosa ha invece dedicato la sua vita alla famiglia, come casalinga, mamma e nonna a tempo pieno. Accanto alla cura della casa e dei suoi cari, ha coltivato la passione per il cucito, svolgendo anche l’attività di sarta, per passione e volontariamente, per amici e parenti. Oggi, dopo 67 anni, Giacomo e Rosa possono guardare indietro a una vita vissuta insieme, fatta di momenti felici, sacrifici, lavoro e soprattutto di una famiglia costruita con amore.Il loro anniversario rappresenta un traguardo importante non solo per loro, ma per tutti i figli, i nipoti, il pronipote, i parenti e gli amici che oggi condividono con loro questa giornata speciale. A Giacomo e Rosa vanno gli auguri più sinceri per questo straordinario anniversario e per il lungo cammino percorso insieme.