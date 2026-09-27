Heather Parisi, il rapporto complesso con la figlia Jacqueline Luna: “Non ci vediamo da 13 anni”

(Adnkronos) –

Heather Parisi torna a parlare del rapporto complesso con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata del cantante Ultimo e mamma del piccolo Enea. Ospite oggi a Verissimo, la cantante statunitense ha raccontato che le due non si vedono da oltre 13 anni: "Però sono cose nostre", ha ribadito cercando di non alimentare il gossip. Parisi ha ammesso di aver detto delle bugie sul loro rapporto per "proteggere la" sua "bimba". Secondo quanto rivelato nel salotto di Silvia Toffanin, il rapporto tra le due sarebbe oggetto di discussione tra i fan della cantante e quelli di Jacqueline Luna: "I fan non sanno cosa stanno tifando, non sanno la storia che c'è tra me e mia figlia. Loro dovrebbero lasciare noi due fare il grande passo, quando sarà il momento giusto, accadrà. Solo noi due sappiamo la verità". Poi, lancia un appello: "Smettiamo con i pettegolezzi su questa storia e il tempo farà il suo dovere. Io e mia figlia avevamo un rapporto straordinario, come ce l'ho con gli altri miei figli. Conoscendo la nostra complicità sono sicura che chiariremo". Heather Parisi, da mamma, si augura di ricucire presto il rapporto con la figlia: "Sto soffrendo da mamma. Io sono la vera mamma. Anni fa io difendevo la mia bimba non raccontando quello che succedeva perché non è giusto che la gente sappia cose private della nostra vita", ha aggiunto.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)