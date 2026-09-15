Harry e Meghan, i figli cambiano scuola dopo due giorni: “Nuova valutazione per sicurezza pubblica”

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Harry e Meghan potrebbero finalmente ottenere la sicurezza pubblica, dopo essersi trasferiti ad agosto nel Regno Unito. Il comitato esecutivo reale e vip (Ravec), che sovrintende alla sicurezza finanziata con fondi pubblici per la famiglia reale e le personalità pubbliche, riconsidererà infatti il livello di protezione della polizia per il duca e la duchessa di Sussex. Ieri, i duchi di Sussex hanno anche deciso di trasferire i figli in una nuova scuola, a soli due giorni dall'inizio delle lezioni, a quanto pare per motivi di sicurezza legati al lungo tragitto e al traffico intenso. "La decisione di trasferire i bambini in un'altra scuola è stata presa in seguito a una discussione con il team di sicurezza della famiglia in merito agli aspetti pratici della loro situazione attuale", ha dichiarato un portavoce della famiglia alla rivista Hello!. La commissione si è riunita la settimana scorsa per discutere il caso della coppia, che ora risiede a tempo pieno nel Regno Unito con i propri figli e non è più solo in visita. Sarà la prima valutazione del rischio per Meghan da quando la coppia si è ritirata dai propri ruoli di membri attivi della famiglia reale nel 2020. A luglio, a Harry è stata concessa la possibilità di rivedere le misure di sicurezza a lui riservate, ma non ha ancora ricevuto una risposta. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il presidente di Ravec avrebbe informato Harry la scorsa settimana che il comitato aveva commissionato una nuova valutazione del rischio e una separata per Meghan, in vista del loro ritorno in Gran Bretagna. Secondo quanto riferito, la commissione ha chiesto alla coppia di fornire i propri orari e la routine quotidiana, compreso l'accompagnamento dei figli a scuola, per poter prendere una decisione informata. L'anno scorso, Harry ha perso una causa legale contro il ministero dell'Interno dopo che la scorta finanziata con fondi pubblici, destinata a lui e alla sua famiglia, era stata revocata in seguito alla decisione della coppia di rinunciare ai propri ruoli di membri attivi della famiglia reale. "Il Regno Unito è casa mia", aveva dichiarato il secondogenito di Re Carlo nella sua deposizione. "Il Regno Unito è fondamentale per il patrimonio culturale dei miei figli ed è un luogo in cui voglio che si sentano a casa tanto quanto dove vivono attualmente negli Stati Uniti. Questo non può accadere se non è possibile garantire la loro sicurezza quando si trovano sul suolo britannico. Non posso mettere in pericolo mia moglie in questo modo e, viste le mie esperienze di vita, sono riluttante a espormi inutilmente anch'io a rischi". La coppia è rientrata nel Regno Unito il 26 agosto. Poco dopo, è stata diffusa una lettera ufficiale a nome di Re Carlo, che ribadiva il loro status di membri della famiglia reale non impegnati in attività ufficiali. Nella lettera si affermava che la coppia era "simile a cittadini privati con interessi commerciali e filantropici" e che "qualsiasi problema di sicurezza operativa doveva continuare a essere segnalato alle autorità di polizia competenti".

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