Grande Fratello Vip, oggi l’Open House solo per quattro concorrenti. Cesara Buonamici: “Pronta a divertirmi”

(Adnkronos) –

Cesara Buonamici si prepara a sedersi di nuovo al tavolo delle opinioniste accanto a Selvaggia Lucarelli nella nuova edizione del 'Grande Fratello Vip', che torna in prima serata su Canale 5 da giovedì 17 e sabato 19 settembre, con la conduzione di Ilary Blasi. La giornalista racconta all’Adnkronos lo spirito con cui affronta questa nuova stagione: "Francamente spero proprio di tornare a divertirmi come nella scorsa edizione di Grande Fratello Vip. Sarei felice se riproducessimo il clima ironico e di grande collaborazione, anche umana, tra di noi", dice Buonamici, parlando della sintonia con Blasi e Lucarelli come di un punto di forza del programma. Sui concorrenti, già presentati al pubblico attraverso i social, Cesara mantiene un approccio prudente: "I social sanno tutto ma non possono prevedere come si comporteranno i concorrenti, quali saranno le simpatie e le antipatie, le momentanee depressioni ed esaltazioni, difficile fare somme. Questo è il pregio del GFVip: la speranza è che i maschi non lascino alle sole donne il ruolo di guida e sostegno del programma, come un po’ è avvenuto nella scorsa edizione". Quanto alla squadra tutta al femminile, Buonamici chiarisce che non è questo l’elemento decisivo: "Il tema non è tanto l’essere tutte donne, qui il collante vero tra di noi è la reciproca considerazione, l’inesistenza di volontà di primeggiare, l’intesa e la collaborazione dei ruoli". Infine sul segreto di un format che sembra resistere all'usura del tempo, ribatte: "Non è questione di tempo, è come se tutto ricominciasse da capo con una buona energia rinnovata". Per alcuni dei concorrenti, l’avventura dentro la Casa inizierà in anticipo con l’Open House di Gf Vip, una speciale anteprima che permetterà al pubblico di entrare nella Casa prima dell’avvio ufficiale del reality e di seguire da vicino i primi momenti della loro esperienza.

Oggi, martedì 15 settembre, infatti, la Casa aprirà le porte in esclusiva su Mediaset Infinity, con una diretta intorno alle 18.00, a Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi. A loro si uniranno poi Simone Annicchiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Valeria Marini, Michelle Masullo, Federica Morello, Moreno Morello, Andreas Müller, Giulia Provvedi, Megan Ria, Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi.

La prossima settimana 'Grande Fratello Vip' torna in onda lunedì 21 e venerdì 25 settembre.



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