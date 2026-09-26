Golf, al via il Buccellati Ladies Italian Open: sul green di Monza le più grandi atlete europee

(Adnkronos) – Ha preso il via al Golf Club Milano di Monza, in concomitanza con la Milano Fashion Week, il Buccellati Ladies Italian Open, torneo del Ladies European Tour. Il torneo, aperto dalla Pro-Am di mercoledì 23 settembre, si svilupperà su tre round da 18 buche con in palio un montepremei da 350.000 euro. A contenderselo 120 atlete, tra cui tredici tra le prime venti nell'ordine di merito, sette in top ten, inclusa la numero uno Casandra Alexander e otto vincitrici stagionali. Importante la presenza delle azzurre, a partire da Alessandra Fanali, a -3 dalla vetta dopo il primo round, e Anna Zanusso, 15esima nel ranking. L'obiettivo delle golfiste italiane è centrare il primo successo nel torneo, giunto alla 28esima edizione, dopo cinque secondi posti. Una sfida a cui potranno assistere tutti quelli che lo vorranno: "L'accesso al torneo è assolutamente gratuito e libero", ricorda in un'intervista ad Adnkronos il presidente di Golf Club Milano, Guido Camera. L'auspicio è che "in una cornice fantastica, con un campo ad altissimi livelli e un meteo che sembra clemente, sia una festa per tutti i golfisti italiani e anche per quelli che spero si avvicineranno a questa disciplina proprio grazie a questa occasione". L'invito è esteso a tutti, ma soprattutto ai più giovani. A 18 di loro, iscritti all'ultimo anno nelle scuole del territorio monzese, è stata data l'opportunità di partecipare all'organizzazione come volontari. Un impegno che verrà 'ripagato' con un percorso di avvicinamento al golf, "perché per noi è bellissimo vedere i ragazzi che praticano la nostra disciplina", dice Camera, che si rivolge direttamente ai giovani: "Al Golf Club Milano siete sempre benaccetti e potete lavorare con i nostri professionisti, che sono tra i migliori d'Italia". (VIDEO)

In questi giorni il Golf Club Milano ha aperto le sue porte anche ai ragazzi di PizzAut, la pizzeria inclusiva gestita da giovani autistici, infatti, è presente al Parco Reale di Monza con il suo food truck. Il Buccellati Ladies Italian Open, organizzato dalla Federazione Italiana Golf con il supporto dell’official advisor Infront, vede come charity partner la Fondazione Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia nel bambino, per il legame diretto tra il golf e il progetto 'Sport therapy', sostenuto dal 2017 dalla Fondazione nel suo centro di Monza. L'ingresso del gesto tecnico del golf in Sport Therapy nasce dalla proposta di Italian Global Health Action e dai grandi risultati che ha raccolto nel golf a favore di ragazzi con disabilità in particolare con sindrome di Down.

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