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Germania, Merz “Risultato drammatico per la Cdu in Meclemburgo”

Redazione

Germania, Merz “Risultato drammatico per la Cdu in Meclemburgo”

Lun, 21/09/2026 - 17:01

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BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il risultato delle elezioni del Meclemburgo-Pomerania Anteriore per la CDU è “drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un’intera frazione della Cdu esce dal Parlamento regionale”. Così il cancelliere Friedrich Merz in conferenza stampa, parlando di un “duro colpo”. Le ragioni della scarsa performance della CDU, aggiunge Merz, “vanno ben oltre la mia persona”. Per la CDU, si pongono ora “questioni fondamentali e a lungo termine. Dobbiamo discutere e approfondire dove siamo e dove vogliamo andare.

Dobbiamo cambiare questa situazione”. Il cancelliere annuncia poi l’intenzione di avviare “molto presto” un dialogo con i presidenti dei Lander per trovare “un nuovo modo di collaborare”.

(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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